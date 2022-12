Hunderte Menschen bei Gedenkmarsch für Opfer von Gewalttat in Paris

Paris – Drei Tage nach dem tödlichen Angriff bei einem kurdischen Kulturzentrum in Paris haben Menschen der Opfer gedacht. Mehrere Hundert Demonstranten versammelten sich am Montag zu einem Gedenkmarsch am Ort der rassistischen Attacke und zogen weiter zu der Stelle, an der vor zehn Jahren drei Kurden getötet worden waren, wie mehrere Medien berichteten. Sie forderten „Wahrheit und Gerechtigkeit“ und skandierten den Angaben zufolge auf Kurdisch: „Unsere Märtyrer sterben nicht.“