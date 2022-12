Mehrere Unfälle am Stefanitag: Fünf Verletzte auf Tirols Pisten

Bichlbach/Steinach am Brenner/Ried im Zillertal/Sölden – Mehrere Verletzte gab es am Montag auf Tirols Skipisten, berichtet die Polizei:

Nach einem Skiunfall bei der Nösslachhütte in Steinach am Brenner suchen die Beamten nach Zeugen. Gegen 10.20 Uhr prallten eine 42-jährige Skifahrerin und ein etwa zehn Jahre alter Bub aufeinander. Die Frau erlitt schwere Verletzungen an Bein und Fuß, sie wurde ins Krankenhaus Hall geflogen.

Der Bub dagegen blieb nach dem Unfall zwar kurz stehen, fuhr dann aber weiter. Er trug laut Polizei einen schwarz-grünen Skianzug. Der Bub bzw. seine Erziehungsberchtigten werden gebeten, sich unter folgender Nummer zu melden – ebenso wie Zeugen, die Hinweise zum Unfall liefern können: 059133/7125.

Ebenfalls Fahrerflucht beging ein unbekannter Snowboarder, der gegen 10.30 Uhr auf einer Piste des Tiefenbachferners in Sölden mit einem anderen Snowboarder kollidierte. Der 47-Jährige erlitt Verletzungen an der Schulter und musste in Sölden operiert werden. Der Unbekannte, von dem keine Beschreibung vorlag, blieb auch nur kurz stehen und fuhr dann weiter. Hinweise bitte unter folgender Nummer: 059133 7108.

Snowboarder im Außerfern verletzt, Skifahrer im Zillertal schwer

Fast zeitgleich kam es auch auf einer Skipiste der Almkopfbahn in Bichlbach zu einer Kollision: Wie die Polizei berichtet, prallten ein 44-jähriger Snowboarder und ein 15-jähriger Skifahrer aufeinander. Der 15-Jährige blieb unverletzt, der 44-Jährige musste mit Verletzungen ins Krankenhaus Reutte geflogen werden.

Am Nachmittag gegen 16.13 Uhr wurde laut Polizei ein 21-jähriger Skifahrer in Ried im Zillertal von einem anderen abgedrängt. Er geriet über den Pistenrand hinaus und prallte gegen eine Steinmauer. Mit schweren Verletzungen musste er daraufhin in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.

Sechsjähriger fuhr in Trins gegen Holzzaun

Ebenfalls in die Innsbrucker Klinik geflogen wurde eine Sechsjähriger, der gegen 14.30 Uhr in Trins mit einem Schneerutschbrett gegen eine Holzzaun gefahren war. Laut Polizei konnte der Bub in dem Auslaufbereich eines Liftes nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er trug Verletzungen unbestimmten Grades davon. (TT.com)