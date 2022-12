5:1-Auswärtserfolg gegen Villach: Haie belohnten sich für starke Leistung

Im dritten Saisonduell mit Villach gelang dem HCI beim überzeugenden 5:1-Auswärtserfolg der erste Sieg. Als Zünglein an der Waage erwies sich am Montag im Schlussdrittel einmal mehr das starke Haie-Powerplay.

Villach – Die Hoffnungen der Innsbrucker Haie, aus der Sperre von Villach-Goalie Jean-Philippe Lamoureux einen Vorteil zu ziehen, zerschellten am Montag an Alexander Schmidt. Der Ersatzgoalie sorgte in Co-Produktion mit HCI-Keeper Tom McCollum für ein torloses erstes Drittel. Chancen waren in der hochintensiven Begegnung nämlich in Hülle und Fülle auf beiden Seiten vorhanden. Den Innsbruckern lag der Torjubel bei einer Doppelchance durch Thomas Mader und Clemens Paulweber (16.) auf der Zunge. Über die Führung hätte sich auch Dario Winkler gefreut, der nach Verletzungspause sein Comeback feierte.