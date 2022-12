Wanderweg in Bruck am Ziller bleibt nach Felssturz gesperrt

Bruck am Ziller – Ein großer Felssturz hat am Stephanitag eine Forststraße in Bruck am Ziller verlegt. Gegen 16.30 Uhr gingen Geröll und auch mehrere größere Steinbrocken ab. Verletzte gab es keine. Die auch bei Wanderern beliebte Strecke, die zum Spitzerköpfl führt, bleibt allerdings bis auf Weiteres gesperrt.