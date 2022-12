Morscher Dachaufbau bei der Erlebnistherme in Fügen

Fügen – Eiszapfen an Stellen, wo keine sein dürften, bestätigten eine böse Vorahnung: „Der Dachaufbau unserer Erlebnistherme in Fügen ist morsch“, sagt TVB-Obmann Ernst Erlebach. TVB und Gemeinde sind Eigentümer des Badezentrums. Eine Dachsanierung sei unausweichlich, obwohl bereits mehr als 150.000 Euro u. a. in die Abdichtung investiert wurden. Man müsse das Dach abtragen und schauen, ob es noch verwendbar ist. Ein Rechtsanwalt steht den Eigentümern dabei zur Seite. Zu den Kosten sagt Erlebach, dass 45 Prozent die Zimmerei übernehme, den Rest zahle die Thermengesellschaft. Für den Umbau der Therme wurden Ende Oktober die Ausschreibungen gestartet. (ad)