Balkon in Inzing stand in Flammen

Inzing – Feuerwehrleute aus Inzing und Zirl wurden am Montagabend gegen 21.50 Uhr zu einem Balkonbrand in Inzing gerufen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Am Balkon und an der Außenfassade entstand erheblicher Schaden. Personen wurden keine verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen. (TT.com)