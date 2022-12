Verteilerkasten brannte: Häuser in Ellmau ohne Strom

Ellmau – Der Brand eines Verteilerkastens hat am Dienstag dafür gesorgt, dass in mehreren Gebäude in Ellmau kurz vor Mitternacht der Strorm ausfiel. Laut Polizei dürfte ein technischer Defekt Ursache für das Feuer gewesen sein, das gegen 23.50 Uhr ausbrach. Etwa 30 Feuerwehrleute aus Ellmau standen im Einsatz. Außer dem beschädigten Verteilerkasten gab es laut Polizei keine weiteren Schäden, auch Personen waren demnach nicht gefährdet. (TT.com)