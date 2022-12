Ex-Profi Daei fassungslos nach Ausreisestopp seiner Familie

Teheran – Der iranische Fußball-Rekordnationalspieler Ali Daei hat mit Fassungslosigkeit auf den Ausreisestopp seiner Familie reagiert. „Wollten die (Sicherheitskräfte) etwa Terroristen verhaften“, wurde der 53-Jährige am Dienstag von Medien zitiert. Er habe versucht, bei mehreren Behörden einen Grund für den sonderbaren Vorfall zu erfahren, bislang jedoch vergebens, sagte er laut der Tageszeitung Etemad. Daei wird im Iran als Volksheld verehrt, er spielte in Deutschland für Arminia Bielefeld, Hertha BSC und den FC Bayern München.

Daeis Frau und Tochter hatten am Montag dramatische Stunden erlebt. Sie waren nach der Passkontrolle am Flughafen in Teheran in ein Flugzeug gestiegen, um nach Dubai zu reisen. Doch kurz vor dem Ziel drehte die Maschine der staatlichen Fluglinie Mahan plötzlich um. Auf der Flugverfolgungs-Website Flightradar24 war zu sehen, dass eine Maschine der iranischen Fluggesellschaft auf der Insel Kisch im Persischen Golf einen Stopp einlegte, bevor sie ein paar Stunden später nach Dubai weiterflog.