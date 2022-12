Veranstalter müssen Gutscheine aus Corona-Zeit bar auszahlen

Wien – Gute Nachricht für Konsumentinnen und Konsumenten. Wer noch alte Gutscheine von Kunst-, Kultur- oder Sportveranstaltungen hat, die aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurden, kann diese ab 1. Jänner 2023 in bar beim Veranstalter einlösen. "Veranstalter müssen die Gutscheine kostenlos bar auszahlen, wenn Konsument:innen das möchten", so die Arbeiterkammer am Dienstag laut einer Aussendung.