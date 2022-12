Kaiserin zwischen Krieg, Liebe und Elternglück: Die zweite „Sisi”-Staffel startet

Bis zu 866.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten im Dezember vergangenen Jahres die ersten sechs Folgen der neu interpretierten und modern erzählten Event-Serie „Sisi“ mit Dominique Devenport und Jannik Schümann als Sisi und Franz in ORF1. Nun geht die Geschichte weiter.

Wien ‒ Statt ins Familienglück wird das frischgebackene kaiserliche Elternpaar Sisi und Franz in Kriegs- und Liebeswirren geworfen: Während Bismarck droht, Österreich in einen neuen Krieg zu treiben, entdeckt Sisi auf politischer Mission in Ungarn die Unbeschwertheit ihrer Kindheit wieder - vielleicht auch einen neuen Liebhaber. Und so geht es auch in den sechs Folgen der zweiten Staffel von "Sisi", die am 27. und 28. Dezember in ORF 1 ausgestrahlt wird, wieder turbulent zu.

📽 Video | Statements zu "Sisi"

Dominique Devenport und Jannik Schümann schlüpfen wieder in die Rollen von Sisi und Franz. Die Österreicherin Julia Stemberger ist als Herzogin Ludovika in Bayern, Sisis Mutter, wieder mit dabei. Regie führten Miguel Alexandre und Sven Bohse. Dabei ist die RTL-Produktion, an der auch der ORF als Kooperationspartner beteiligt ist, derzeit nur eine von vielen Sisi-Adaptionen:

Die deutsche Netflix-Serie "Die Kaiserin" behandelt ebenso wie Marie Kreutzers Kinofilm "Corsage" und das 2023 in die Kinos kommende "Sisi und ich" von Regisseurin Frauke Finsterwalder das Leben der Habsburger-Monarchin.

Der ungarische Rebell Ödön Körtek (Murathan Muslu, Mi.) nimmt Sisi und Graf Andrássy gefangen. © ORF/Beta Film/RTL/Story House Pictures

Die zweite Staffel von "Sisi" jedenfalls schickt die Kaiserin nach Ungarn, wo sie auf den Rebell Ödön Körtek (der Wiener Schauspieler Murathan Muslu, der erstmals an der Serie mitwirkt) trifft, der sie zu entführen sucht. In Gefangenschaft gerät sie schließlich ausgerechnet mit Graf Gyula Andrássy (Giovanni Funiati), dessen Anziehungskraft sie sich zuvor gerade noch entziehen konnte.

Die Macher wollten "eher psychologisch wahrhaftig sein als sich strikt an die Geschichtsbücher halten", zitierte die Deutsche Presse-Agentur Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL. Mögliche Geschichten für eine etwaige dritte "Sisi"-Staffel gebe es zur Genüge. Die zweite Staffel soll die Weihnachtszeit mit drei Folgen pro Tag spannender machen. Wem das zu langsam geht, der kann die sechs neuen Episoden bereits jetzt auf RTL+ streamen.

📺 Die Inhalte der einzelnen Folgen im Detail:

„Sisi“ – Folge 7 (Dienstag, 27. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1)

Es ist ein Bub! Mit der Geburt des lang ersehnten Thronfolgers scheint das Glück für Sisi und Franz perfekt. Doch wirklich freuen kann Sisi sich nicht, ihr freier Geist droht vom Leben am Hof erstickt zu werden. Um einen weiteren Krieg zu verhindern, müssen Sisi und Franz nach Frankreich reisen und Napoleon III. um Hilfe bitten. Aber nicht nur ihr alter Feind bereitet ihnen Sorgen, sondern auch ein unverhofftes Wiedersehen.

„Sisi“ – Folge 8 (Dienstag, 27. Dezember, 21.10 Uhr, ORF 1)

Auf dem Landgut Graf Andrássys fühlt sich Sisi an die unbeschwerte Freiheit ihrer Kindertage erinnert. Während die höfischen Zwänge langsam von ihr abfallen, bemerkt Sisi, dass das ungarische Volk ihre Hilfe dringend braucht. Anstatt Andrássys Gefolgschaft für Franz zu gewinnen, ist es nun Sisi, die Andrássy ihre Unterstützung zusichert. Die einfühlsame Art des Grafen zieht die Kaiserin immer mehr in ihren Bann.

„Sisi“ – Folge 9 (Dienstag, 27. Dezember, 22.05 Uhr, ORF 1)

Der ungarische Rebell Ödön Körtek will Sisi entführen, um seine Ziele gegen Franz durchzusetzen. In gemeinsamer Gefangenschaft mit Graf Andrássy muss Sisi sich schließlich fragen, wie lange sie ihren Gefühlen noch Stand halten kann. Nur Gräfin Esterhazy kann die Kaiserin jetzt noch retten. Franz sieht sich derweil in Possenhofen nicht nur mit seinem Schwiegervater konfrontiert, sondern auch mit Sisis Schwester Néné.

„Sisi“ – Folge 10 (Mittwoch, 28. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1)

Sisi und Andrássy reisen gemeinsam nach Wien, um Franz von der Notwendigkeit eines ungarischen Parlaments zu überzeugen. Zurück in der kalten Enge der Hofburg versucht Sisi, einen klaren Kopf zu bekommen. Doch die besondere Nähe zwischen Sisi und Andrássy bleibt Franz nicht verborgen. Franz verfällt in alte Muster und gerät nicht nur in einen Konflikt mit seiner Mutter, sondern beginnt auch, an Sisi zu zweifeln.

„Sisi“ – Folge 11 (Mittwoch, 28. Dezember, 21.10 Uhr, ORF 1)

Es kommt zum Krieg mit Preußen. Doch Franz riskiert die Unterstützung der Ungarn, als er Andrássy vom Hof jagt. Während Sisi sich allein in Wien als Herrscherin beweisen muss, muss sich Franz einer preußischen Übermacht stellen. In Ungarn versucht der verstoßene Andrássy, den brutalen Ödön Körtek zu entmachten, bevor auch er in die Schlacht reitet. Werden Andrássy und Franz Seite an Seite kämpfen oder einander schon bald als Gegner gegenüberstehen?

„Sisi“ – Folge 12 (Mittwoch, 28. Dezember, 22.05 Uhr, ORF 1)

Der Krieg hat tiefe Wunden geschlagen. Verzweifelt versucht Sisi, sich Franz wieder anzunähern. Er weigert sich, mit ihr zu sprechen und schickt sie zurück nach Ungarn. Sisi soll Graf Andrássy dabei unterstützen, mit den Ungarn über eine neue Verfassung zu verhandeln. Noch ahnt sie nicht, dass es ein Abschied für immer sein könnte. Doch tief verletzt beschließt Sisi, die Reise anzutreten.