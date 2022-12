Zwei neue Bergbücher vorgestellt: Immer faszinierend, ob auf Papier oder in real

Früher noch ausschließlich von Hand gezeichnet und heute u. a. mit Computer-Unterstützung hergestellt, zieren sie nämlich so manche der Outdoor-Karten, die im Unternehmen produziert werden. Naheliegend also, dass ein neues Buch aus dem Verlag sich genau mit diesem Thema beschäftigt: Wie kann man Landschaft darstellen, wie Landschaft begreifbar machen?

Herausgekommen ist ein interessantes Nachschlagewerk („Berge sehen, Berge verstehen“), in welchem Regionen der Ostalpen – viele davon in Tirol – auf dreierlei Art und Weise gezeigt werden.

Über den Hörnligrat erreichen die meisten Bergsteiger das weltberühmte Matterhorn im Schweizer Wallis. Der Zmuttgrat auf den 4478-Meter-Gipfel hingegen zieht weit weniger Alpinisten an. Spektakuläre Anstiege bieten auch viele andere der 82 Viertausender der Alpen. Ben Tibbetts hat zahlreiche davon bestiegen und präsentiert seine Abenteuer in einem schönen Bildband. Anschaulich wird beschrieben, was der Brite und seine Begleiter dabei alles erlebt haben. Traumhafte Bilder – ohne Drohnen- und Hubschrauber-Unterstützung – sowie Zeichnungen, alle von Tibbetts selbst, lassen daran teilhaben. Sympathisch und realistisch: Der Brite beschreibt auch die Momente, in denen Angst mit im Spiel war, angesichts von Steinschlag, Kälte und steil abfallenden Wänden.