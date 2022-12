Chelsea beendete Negativserie mit 2:0 gegen Bournemouth

London – Chelsea hat erstmals seit Mitte Oktober wieder einen Sieg in der englischen Fußball-Premier-League gefeiert. Die Londoner besiegten am Dienstag Bournemouth zu Hause mit 2:0 (2:0) und beendeten damit die Negativserie von zuletzt fünf sieglosen Spielen. Im ersten Match nach der WM-Pause sicherten Kai Havertz (16.) und Mason Mount (24.) mit zwei frühen Toren Chelsea drei Punkte.

Ein Wermutstropfen war die Knieverletzung von Reece James in der zweiten Halbzeit. Der englische Nationalspieler war erst von einer Knieverletzung, wegen der er die WM in Katar verpasst hatte, zurückgekehrt. "Es ist dieselbe Stelle, also sind wir besorgt", sagte Potter. "Wir müssen hoffen, dass es diesmal nicht so schlimm ist."