„Schulstraße“ geplant: Bald Fahrverbot für Elterntaxis in Reutte

Reutte – Das neue Mittel „Schulstraße“ in der Straßenverkehrsordnung – in Tirol noch wenig bekannt und genutzt – könnte in der Marktgemeinde Reutte zum Einsatz kommen. Und bei so manchen Eltern Schnappatmung auslösen, wenn sie mit ihrem geliebten Kind im Wagen nicht mehr direkt bis zum Eingang der Volksschule vorfahren können.