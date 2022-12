Jeden Sommer arbeitslos: Schulassistentin in Kirchbichl fordert Änderung

Erb und ihre KollegInnen im Land unterstützen und begleiten Kinder mit einem erhöhten Förderbedarf und sind ein wichtiges Rad im Uhrwerk der Inklusion in den Schulen. „Unsere wichtigste Aufgabe als Schulassistentin ist es, so einfach das auch klingen mag, eine stabile und einfühlsame Beziehung aufzubauen, die dem Kind eine emotionale Sicherheit im schulischen Umfeld gibt und so Lernen erst möglich macht. Für diese Kinder ist ,einfach zur Schule gehen‘ nicht immer so einfach, wie es scheinen mag. Auch für uns SchulassistentInnen sind manche Schultage sehr fordernd und kräfteraubend“, erzählt Erb. Sie hat sich auch mit einem emotionalen Brief an den Personalausschuss in der Gemeinde gewandt und noch einmal an diesen appelliert: „Es kann doch nicht sein, dass man für uns Schulassistentinnen keine Lösung für ein wertschätzendes Anstellungsverhältnis findet. Außerdem trifft es nicht unbedingt eine arme Gemeinde, noch dazu, wenn man vom Land einen Zuschuss für 12 Monate beantragen kann!“ Und sie gibt dem Ausschuss etwas zum Nachdenken mit: „Bitte, denkt bei eurer Entscheidung oder Diskussion an die Kinder, sie verdienen es, Personen an ihrer Seite zu haben, die sich in Zukunft keine Gedanken mehr über ihre Anstellung machen müssen.“