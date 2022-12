Kitzbühel muss auswärts ran – Kufstein mit Derbyerfolg

Kitzbühel – Binnen zehn Minuten drehte der EC Kitzbühel am Stefanitag in der Alps Hockey League einen 1:3-Rückstand in eine 4:3-Führung. Am Ende zwangen die Gamsstädter die Wipptal Broncos mit 5:3 in die Knie. „Vor allem die Special Teams haben sehr gut funktioniert“, war auch Kitzbühel-Headcoach Marco Pewal hellauf begeistert. Und Rückkehrer Patrick Bolterle traf auch in seinem zweiten Spiel. Bereits heute gastieren die Kitzbüheler Adler bei den Rittner Buam (18 Uhr).