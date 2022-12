Wieder Lawinenabgang auf Skipiste: Schneebrett löste sich in Hochimst

Imst – Zwei Tage nach dem Lawinenabgang in Lech/Zürs ist am Dienstagnachmittag wieder eine Skipiste von Schneemassen verschüttet worden. Diesmal traf es eine derzeit gesperrte schwarze Piste im Skigebiet Hochimst. Dort ging gegen 14 Uhr eine 30 Meter breite und 150 Meter lange Gleitschneelawine spontan ab.

Nach Angaben des Lawinenwarndienstes Tirol habe man es speziell im Westen des Landes, aber auch im nördlichen Osttirol, mit einem zum Teil recht ausgeprägten Altschneeproblem zu tun. „Das Altschneeproblem beginnt von etwa 2200 Metern (meist 2400 Metern) aufwärts, anfangs in Schattenhängen, dann zunehmend auch in West- und Osthängen. Oberhalb von etwa 2700 Metern findet man es vermehrt auch in reinen Südhängen”, hieß es in einer Aussendung in der Nacht auf Mittwoch.