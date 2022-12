Starker Auftritt der SPG Westliches Mittelgebirge

Bei der 37. Ausgabe des Generali Nachwuchscups in der Sporthalle Hötting-West gab es am Dienstag bei der U12-Altersklasse einen dominanten Auftritt: Die SPG Westliches Mittelgebirge kassierte in der Gruppenphase nur ein Gegentor und ließ auch im Finale gegen den FC Wacker Innsbruck (2:0-Sieg) nichts anbrennen. Der dritte Platz ging an die SPG Ebbs/Niederndorf. Das Fußball-Turnier dauert noch bis zum Freitag.