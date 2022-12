Einbrecher versteckte sich in der Steiermark stundenlang auf Balkon

Frohnleiten – Mehr als zehn Geschäfte haben zwei Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) aufgebrochen oder es zumindest versucht. Als Anrainer die Polizei riefen und diese anrückte, flohen die Täter. Einer von ihnen dürfte sich über mehrere Stunden auf einem Balkon versteckt haben und wurde dort von einer Bewohnerin entdeckt. Er flüchtete und hinterließ ein Brecheisen, hieß es am Mittwoch seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.