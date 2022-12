Unkooperativ gegenüber der Polizei: 60-Jähriger meldete Überfall in Innsbruck

Innsbruck – Am späten Nachmittag erreichte am Dienstag die Innsbrucker Polizei ein Anruf. Ein 60-jähriger Mann gab an, von mehreren Personen überfallen worden zu sein. Als die Polizisten bei dem polizeilich bekannten Mann eintrafen, gab dieser an, dass die Gruppe Zigaretten und Geld von ihm gefordert hatte.