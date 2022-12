Von Piste abgefahren: Zwei 17-Jährige beim Skifahren in Waidring tödlich verletzt

Waidring – In Waidring im Skigebiet der Steinplatte sind am Mittwoch zwei Jugendliche bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Die beiden 17-Jährigen fuhren kurz nach 11 Uhr auf der roten Piste Nr. 13 talwärts. Laut Zeugen waren sie dabei sehr schnell unterwegs. Die beiden fuhren über den rechten Pistenrand hinaus und stürzten. Sie fielen 50 bis 60 Meter über teils mit Steinen und kaum mit Schnee bedecktem Gelände hinab. Beide wurden dabei sehr schwer verletzt.

Der Polizei zufolge sahen Zeugen, wie die beiden offenbar bewusst über den Pistenrand hinaus fuhren. Jedoch nicht, wie es zum eigentlichen Unfall bzw. Sturz kam. Das Gelände sei in diesem Bereich jedenfalls nicht zum Skifahren geeignet.

Ersthelfer begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und setzten die Rettungskette in Gang, berichtet die Polizei. Zwei Rettungshubschrauber wurden angefordert, die Besatzung führte Reanimationsmaßnahmen durch. Die Hilfe war jedoch vergeblich: Die beiden Deutschen starben noch an der Unfallstelle. Sie gehörten zu zwei befreundeten Familien, die gemeinsam in Tirol Urlaub machten. (TT.com)