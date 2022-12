Jahreswechsel mit bis zu 15 Grad: Neue Silvester-Rekorde in Tirol möglich

Nach den milden Weihnachtsfeiertagen verlaufen auch Silvester und Neujahr außergewöhnlich mild. Die prognostizierten Höchstwerte von bis zu 18 Grad dürften nahe an den bisherigen Rekorden in Österreich liegen bzw. diese auch übertreffen. In Tirol werden Temperaturen um die 15 Grad erwartet.

Innsbruck ‒ Die ausgeprägte Warmfront des Atlantiktiefs „Liddy“ bestimmt heuer unser Silvesterwetter. In der Nacht zu Neujahr beruhigt sich das Wetter aber landesweit wieder. In den Niederungen droht somit Nebel- und Hochnebelbildung, vor allem in mittleren und höheren Lagen verläuft der Jahreswechsel hingegen bei bester Fernsicht außergewöhnlich mild. Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale sind rund um Mitternacht in exponierten Lagen um 1000 Meter häufig zweistellige Plusgrade in Sicht.

Die höchste Temperatur an einem Silvestertag gab es laut ZAMG mit 18,3 Grad in Berndorf in Niederösterreich am 31. Dezember 2021. Gleich am nächsten Tag wurde ein neuer Rekord für einen Neujahrstag erreicht, mit 18,8 Grad am 1. Jänner 2022 in Köflach in der Steiermark.

Das Wetter zu Silvester

Der Samstag hat verbreitet ein paar Sonnenstunden zu bieten, auch der lokale schwache Regen an der Alpennordseite klingt bis Mittag ab und es lockert zunehmend auf. Bei lebhaft auffrischendem und an der Alpennordseite föhnigem Südwind steigen die Temperaturen in Teilen Österreichs verbreitet auf bis +17 Grad.

In Tirol liegen die Höchstwerte bei rund 15 Grad. Nur im Lienzer Becker bleibt es etwas kühler und wohl im einstelligen Temperaturbereich.

„Das Jahr 2022 geht also sehr mild zu Ende, in einzelnen, exponierten Lagen der nördlichen Voralpen sowie am Alpenostrand sind sogar bis zu +20 Grad in Reichweite“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale. „Solche Höchstwerte sind für den Norden und Osten des Landes rekordverdächtig. Bemerkenswert ist es, dass die Tagesrekorde in diesen Regionen meist aus dem vergangenen Silvester 2021 stammen“, so der Experte.

In Innsbruck könnte der bisherige Rekord aus dem Jahr 1925 (+12,6 Grad) zu Silvester übertroffen werden.

Die Aussichten für den Jahreswechsel

Im Gegensatz zum außergewöhnlich milden Jahreswechsel 2021 kühlt es heuer in der Silversternacht in den meisten Niederungen aber wieder ab. „Letztes Jahr wurden vor allem im Donauraum um Mitternacht verbreitet zweistellige Plusgrade verzeichnet, in Wien und Eisenstadt gab es zum Jahreswechsel mit Westwind sogar immer noch rund +15 Grad.“

Heuer sind mehr als +10 Grad in den Niederungen äußerst unwahrscheinlich, in Mittelgebirgslagen um 1000 m Seehöhe könnten diese hingegen sehr wohl in Reichweite sein. Selbst in 3000 m Höhe verharren die Temperaturen gegen Mitternacht leicht über dem Gefrierpunkt. Trotz der sehr milden Luft in der Höhe wird es in den meisten Tallagen der Alpen dank Inversion frostig.

Die Silvesternacht verläuft zudem verbreitet trocken und oft klar. Vor allem nach Mitternacht breiten sich aber in den meisten Niederungen sowie in Tal- und Beckenlagen Nebel- und Hochnebelfelder aus.

Das neue Jahr beginnt mit ruhigem Wetter