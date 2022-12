Selbständige Mjam-Boten klagen über Minimal-Lohn

Wien – Fahrradboten, die für den Lieferdienst mjam Essen und Lebensmittel zustellen, sehen sich oft widrigen Arbeitsbedingungen ausgesetzt, berichtet das "Ö1-Mittagsjournal". Demnach seien die Boten oft 10 Stunden und bis zu 7 Tage die Woche im Einsatz. Der ORF verweist auf einen Fahrer, der auf 50 bis 60 Euro am Tag – also 5 bis 6 Euro pro Stunde – komme. Mjam gab sich "überrascht von den Vorwürfen", die man sich "in der dargestellten Form nicht erklären" könne.

Das Unternehmen Mjam sprach in einer Stellungnahme am Mittwochabend dann noch von Subunternehmen, auf die man in exponierteren Lagen zurückgreife, um Kundinnen und Kunden ohne Rückgriff auf die Fahrradflotte zu beliefern. Diese Subfirmen böten ihren Fahrern Pkw für die Lieferung an. "Die Subunternehmen arbeiten ausschließlich mit echten Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern zusammen. Demnach ist für die mit Mjam kooperierenden Subunternehmen die Entlohnung laut Kollektivvertrag verpflichtend und auch vertraglich garantiert", schrieb Mjam. Man führe "diesbezüglich regelmäßig Kontrollen durch und ist darauf bedacht, die für das Unternehmen wichtigen Standards einzuhalten".