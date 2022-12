Skiunfälle in Sölden: 52-Jährige und 38-Jähriger bei zwei Vorfällen verletzt

Sölden – Bei zwei Skiunfällen binnen relativ kurzer Zeit sind am Mittwoch in Sölden zwei Menschen verletzt worden.

Gegen 10 Uhr waren am Tiefenbachferner auf einer blauen Piste ein 18-Jähriger und eine 52-Jährige unterwegs. Der Deutsche und die Spanierin stießen zusammen. Warum, ist unklar. Beide trugen einen Helm. Die 52-Jährige verletzte sich beim Sturz an der Schulter. Sie wurde von der Pistenrettung in die Sportklinik gebracht. Der Deutsche blieb unverletzt.