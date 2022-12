Auffahrunfall in Wörgl: 68-jährige Lenkerin durch Aufprall verletzt

Wörgl – Bei einem Auffahrunfall ist am Mittwoch in Wörgl eine 68-jährige Frau verletzt worden. Gegen 15.43 Uhr fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Pkw auf der Tiroler Straße unterwegs. Verkehrsbedingt musste ein Wagen vor ihr – gelenkt von der 68-Jährigen – anhalten. Die jüngere Frau fuhr der älteren von hinten auf. Die 68-Jährige begab sich unbestimten Grades verletzt selbst in ärztliche Behandlung im Krankenhaus Schwaz.