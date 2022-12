Skifahrer (12) prallte bei Sprung im Stubaital mit Rücken auf Piste

Neustift im Stubaital – Ein junger Skifahrer ist am Mittwochmittag bei einem Unfall am Stubaitaler Gletscher verletzt worden. Der Zwölfjährige fuhr gegen 12.30 vollständig ausgerüstet durch den Snowpark. Bei einem Sprung geriet der Deutsche in Rückenlage und prallte beim Sturz mit dem Rücken auf den Schnee. Dann blieb er verletzt liegen. Die Pistenrettung brachte das Kind in den Rettungsraum am Stubaitaler Gletscher. Anschließend wurde der Bursche mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)