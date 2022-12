Weitere Angriffe: Russland schickt wieder Kamikaze-Drohnen in Ukraine

Russland hat in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine erneut Drohnen eingesetzt. Die Angriffe richteten sich gegen Ziele im Osten und Süden des Landes.

Kiew, Moskau – Russische Militärs haben nach ukrainischen Angaben am Mittwochabend eine neue Angriffswelle mit sogenannten Kamikaze-Drohnen gegen die Ukraine gestartet. Die Drohnen seien gegen verschiedene Ziele im Süden und Osten des Landes gerichtet, teilte die Befehlsstelle der ukrainischen Luftabwehr Süd auf Facebook mit. In der Region Dnipro seien fünf Drohnen abgeschossen worden. "Bleiben wir in festlicher Stimmung", hieß es dazu.