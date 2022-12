Tirolerin Helga Freund verlässt Verkehrsbüro AG Ende 2023

Freund prägt das Verkehrsbüro, zu dem unter anderem die Ruefa-Reisebüros, der Reiseveranstalter Eurotours und die Austria Trend Hotels gehören, seit 2015 als Vorständin maßgeblich. Seit 2012 leitet sie zudem das Incoming-Reisebüro Eurotours mit Sitz in Kitzbühel, in dem sie bereits seit rund 30 Jahren tätig ist. „Vor Helga Freund, einer der angesehensten Tourismusexpertinnen in unseren Märkten, und dem Vorstand liegt ein intensives Jahr, das wir auch bestmöglich für eine nahtlose Übergabe nutzen wollen“, wird Alexander Wolfgring, Verkehrsbüro-Aufsichtsratschef, in einer Aussendung zitiert.