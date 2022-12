Kritik am Standort für die neue Kinderkrippe in Wattens

Wattens – „Es freut mich besonders, dass das gelingt“, sagt Bürgermeister Lukas Schmied (neu – Bürgerliste Wattens) – und meint damit einen Schritt zum Ausbau der Kinderbetreuung in der Marktgemeinde. In einem privaten Gebäude am Kirchfeld sollen zwei zusätzliche Kinderkrippengruppen eingerichtet werden. Im Budget für 2023 sind 620.000 Euro eingeplant, um das Haus zu sanieren und zu adaptieren. Ziel sei, im September 2023 mit den beiden neuen Gruppen zu starten. Das Eltern-Kind-Zentrum Wattens werde die Betreuung für die Gemeinde übernehmen, „wir stehen finanziell zur Seite“. Mit dem neuen Standort könne man „relativ rasch und zu relativ überschaubaren Kosten den dringendsten Bedarf abdecken“, befindet Schmied. „Es ist keine Lösung für Jahrzehnte, aber wir können doch Luft schöpfen und Jahre gewinnen, um am Ausbau der Betreuung weiterzuarbeiten.“