Alkoholisierter 20-Jähriger beging nach Unfall in Landeck Fahrerflucht

Landeck – Ein 20-Jähriger hat in der Nacht auf Dienstag nach einem Unfall in Landeck Fahrerflucht begangen. Laut Polizei begann die Fahrt gegen 1 Uhr nach einer durchzechten Nacht in St. Anton. Der 20-Jährige fuhr demnach auf Anweisung eines amtsbekannten 23-Jährigen mit dem Auto, für dessen Benützung er eine Vollmacht hatte, mit „exzessiv“ überhöhter Geschwindigkeit von St. Anton nach Landeck. Dort angekommen setzte der 20-Jährige seine drei Mitfahrer ab und fuhr alleine weiter.