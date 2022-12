„Chrischtbomlobn“: Der lustige Brauch des Baumlobens im Außerfern

Vils – Von Vils in die Welt hinaus. Zumindest in andere Orte im Außerfern wird gerade ein alter Brauch ausgerollt, der fast in Vergessenheit geraten war – das Christbaumloben. In Vils wurde diese spaßige Sitte vereinzelt noch immer praktiziert und ein Städter hat sie nun zu Bekannten im Außerfern weitergetragen. Der junge Mann schildert, dass dabei die Familien des Freundeskreises aufgesucht werden und dort von den „Lobern“ der Christbaum aufs Genaueste untersucht wird. Der jeweilige Sohn (oder die Tochter) des Hauses dürfen hier nur zusehen. Nur deren Freunde treten in Aktion. „Wir loben die gesamte Aufmachung des Christbaumes, die Äste, den Stammwuchs – einfach alles wird gelobt“, sagt der Vilser.