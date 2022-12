Dornauer will bei Leerstandsabgabe „Gesetz einmal wirken lassen“

Innsbruck – Mit 1. Jänner sind in allen Tiroler Gemeinden so genannte „Leerstandsabgaben“ einzuheben. So will es das betreffende Gesetz, welches zugleich auch die Freizeitwohnsitzabgabe regelt. Wie berichtet, keimt in so mancher der 277 Kommunen nach wie vor Zweifel ob der praktischen Vollziehbarkeit dieser Abgabe auf. Einige haben das Land sogar zu diesbezüglichen Klarstellungen in der Gesetzesauslegung aufgefordert. Dass im Zuge dieser Abgabeneinführung mehr (leere) Wohnungen auf den Markt kommen, wie es die Intention des Landesgesetzgebers damit ist, daran scheint der Glaube in den Gemeinden und Städten ebenso enden wollend zu sein.