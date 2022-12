Silvesterlauf zum Jahresausklang feiert Comeback

Erstmals nach drei Jahren Pause kehrt mit dem Silvesterlauf ein Stück Traditions-Sport in die Innsbrucker Altstadt zurück. Zum 20. Mal wird am Samstag (ab 16.15 Uhr) zum Jahresausklang auf verschiedenen Distanzen gelaufen. Der Hauptlauf (17 Uhr) führt dabei vom Haus der Musik weg auf gut fünf Kilometern durch die Stadt. Der Kinderlauf (16.15 Uhr) führt über 1,6 km. Nachmeldungen für die Events sind ab 13 Uhr direkt am Landestheater möglich. Als besonderes Zuckerl vor dem „Green Event“, das auf Nachhaltigkeit setzt, können die Teilnehmer mit einer digitalen Kopie der Startnummer aus ganz Tirol mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. „Diese Kooperation freut uns besonders, da wir nun über Innsbruck hinausgehend im gesamten Bundesland die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln anbieten können“, sagt Organisator Dieter Hofmann.