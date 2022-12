Selenskyj appelliert an Menschlichkeit seiner Landsleute

„Umarmen Sie Ihre Familie öfter“ – eine ungewöhnliche Botschaft von Präsident Selenskyj zu Kriegszeiten. In der Realität des Kriegs fliegen erneut Drohnen auf Ziele in der Ukraine.

Kiew – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer ungewöhnlich unpolitischen Videobotschaft an die Menschlichkeit und Gefühle seiner Mitbürger appelliert. "Egal, was passiert und was euch beschäftigt, unterstützt euch gegenseitig, unbedingt", bat Selenskyj Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache. "Bitte nehmen Sie sich die Zeit, Ihren Nächsten freundliche Worte zu sagen."