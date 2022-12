Mayer gab sofortigen Rücktritt bekannt: „Das reicht mir“

Matthias Mayer hängt seine Skier an den Nagel. Der Kärntner gab am Donnerstag in Bormio überraschend seinen Rücktritt bekannt: „Für mich ist es Zeit, dass ich aus dem Weltcup zurücktrete.“ Nach Beat Feuz in der Vorwoche der nächste prominent Abschied im Ski-Zirkus.