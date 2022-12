Matthias Mayer – der Goldgräber aus Afritz am See

Matthias Mayer hat nach knapp 14 Jahren im Weltcupzirkus am Donnerstag in Bormio seinen Rücktritt vom alpinen Skisport bekanntgegeben. Mit drei Gold- und einer Bronzemedaille avancierte der 32-jährige Kärntner in seiner Karriere zum erfolgreichsten alpinen Skifahrer Österreichs bei Olympischen Spielen, zusätzlich holte er 11 Siege und 45 Podestplätze im Weltcup.