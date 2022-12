Ski Alpin live! Odermatt in eigener Liga, Kriechmayr Zweiter

Marco Odermatt war beim Super-G der Herren am Donnerstag in Bormio eine Klasse für sich. Der Schweizer triumphierte in soueräner Manier, verwies Abfahrtssieger Vincent Kriechmayr (+ 0,64 Sekunden) und Landsmann Loic Meillard (+ 1,22) auf die weiteren Podestplätze. Daniel Hemetsberger fuhr als Vierter knapp am Stockerl vorbei.