Tesla-Fahrer fuhr schlafend hinter deutschem Polizeiauto her

Erst nach 15 Minuten bei konstanten 110 Kilometern pro Stunde ist der Mann wieder aufgewacht. Mit einem Gewicht am Lenkrad wurde die Sicherheitsfunktion des Fahrzeugs ausgetrickst.

Bamberg – Die Polizei hat einen auf der Autobahn in der Nähe von Bamberg hinter dem Steuer seines Tesla eingeschlafenen Mann angehalten. Das Fahrzeug habe sich bei konstant 110 Kilometern pro Stunde und exakt gleichbleibendem Abstand zum vorausfahrenden Streifenwagen auf der A 70 in Richtung Bayreuth bewegt, teilte die Exekutive am Donnerstag mit.