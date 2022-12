Ein Hund, der sich auf die Stelvio verirrt hatte, sorgte in Bormio am Donnerstag für eine minutenlange Unterbrechung. Als ÖSV-Läufer Julian Schütter am Start stand, lief der Vierbeiner über die Piste. Die ersten Einfangversuche gingen schief. Nach ein paar Minuten konnte das Rennen wieder aufgenommen werden.