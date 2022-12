80. Weltcupsieg: Mikaela Shiffrin gewann Semmering-Slalom

Mikaela Shiffrin holte sich nach einer souveränen Führung zur Halbzeit des Nachtslaloms am Semmering den Sieg. Es ist ihr 80. Triumph im Weltcup. Katharina Truppe fiel als beste Österreicherin noch auf Rang 13 zurück.

Schladming – Ski-Star Mikaela Shiffrin hat wie 2016 drei Technik-Rennen an drei aufeinanderfolgenden Tagen am Semmering gewonnen. Die US-Amerikanerin kurvte am Donnerstag im Flutlicht zu ihrem 80. Weltcup-Sieg und dem 50. im Slalom. Die 27-Jährige setzte sich vor ihrer Landsfrau Paula Moltzan (+0,29 Sek.) und der Deutschen Lena Dürr (+0,34) durch. Den Österreicherinnen war zum Abschluss des Semmering-Triples kein Top-Ten-Ergebnis vergönnt. Als Beste kam Katharina Truppe auf den 13. Platz.