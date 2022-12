Mehrere Heli-Einsätze: Skitag sorgte für Unfälle in Tirol

In Kühtai fuhr eine Skifahrerin gegen 10.15 Uhr auf der roten Piste 1 talwärts. Die 34-Jährige blieb am rechten Pistenrand stehen. Unmittelbar darauf fuhr ein Deutscher mit seinem Snowboard auf der selben Pistenseite mit langen Schwüngen bergab. Der 52-Jährige wollte hinter der Skifahrerin vorbeifahren und machte einen Schwung nach rechts. Genau in diesem Moment fuhr die Österreicherin jedoch wieder los. Die beiden stießen zusammen. Der Snowbaorder fuhr der Skifahrerin über die Ski, diese stürzte und verletzte sich dabei schwer. Die Frau wurde von einem Arzt versorgt und dann von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.