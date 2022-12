Nach Regierungsantritt in Israel: Biden beharrt auf Zweistaatenlösung

Der Politik-Veteran Netanyahu war am Donnerstag nach eineinhalb Jahren Abwesenheit von der Macht in das Amt des israelischen Ministerpräsidenten zurückgekehrt. Er führt die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte Israels an. Seinem Kabinett gehören mehrere rechtsextreme Politiker an, darunter als neuer Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir - Verfechter eines harten Kurses gegenüber den Palästinensern und ein erklärter Bewunderer des jüdischen Attentäters Baruch Goldstein, der 1994 in Hebron 29 Palästinenser getötet hatte.