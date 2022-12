Kein Feuerwerk: TVB begrüßt Jahr am Wilden Kaiser ohne Knallerei

Ellmau – In der Region Wilder Kaiser, also den vier Ortschaften Ellmau, Going, Scheffau und Söll, hat man sich schon vor drei Jahren dazu entschlossen, ein für alle Mal auf die bunte Knallerei zum Jahreswechsel zu verzichten. Tourismusverband und Gemeinden gehen dabei mit gutem Beispiel voran und laden auch alle anderen in der Region ein, sich dem Naturschutz anzuschließen.