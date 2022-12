Strom tanken wird in Telfs ab 1. Jänner 2023 kostenpflichtig

Telfs, Wattens – Mit Jahresbeginn 2023 werden die E-Ladestationen der Marktgemeinde bzw. Gemeindewerke Telfs gebührenpflichtig. Bisher konnte dort gratis Strom getankt werden, die Gemeinde übernahm die Kosten von immerhin rund 20.000 Euro jährlich. Künftig werden die Stromkosten aber – wie in anderen Gemeinden üblich – an die Verbraucher weitergegeben, nicht zuletzt auch angesichts der drastischen Strompreiserhöhung.

Bei der Kostenverrechnung hat man sich für einen Innsbrucker Anbieter und einen leistungsbasierten Tarif entschieden, die Tarife werden je nach Strompreis laufend angepasst. Nach derzeitigem Stand sind ab 1. 1. 2023 bei Wechselstromladung 66 Cent netto pro Kilowattstunde zu bezahlen. Zugleich werden, wie der Telfer Gemeinderat heuer im Sommer beschlossen hat, durch Investitionen von mehr als 50.000 Euro sechs weitere 22-kW-E-Tankstellen errichtet – je zwei beim Mehrzweckgebäude in Mösern sowie in den Tiefgaragen Sportzentrum und Rathaussaal. Damit stehen in Telfs insgesamt bald 13 Ladepunkte zur Verfügung.