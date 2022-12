Lärmschutz in Tirol: Mehr Geld vom Bund verlangt

Innsbruck – Der Obmann des Transitforums Fritz Gurgiser fordert vom Bund mehr Geld für Lärmschutzmaßnahmen entlang des gesamten Autobahn- und Schnellstraßennetzes in Österreich. In einem Brief an Finanzminister Magnus Brunner (VP) und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) drängt Gurgiser auf eine Erhöhung der Finanzmittel. „Im Lärmschutz gilt nach wie vor das Nachsorgeprinzip, welches insbesondere den engen Gebirgstälern massiv schadet: Zuerst werden Straßen gebaut, dann steigt der Verkehr.“ Was dann übrig bleibe, sei jahre- und jahrzehntelange Bettelei der privaten und betrieblichen Anrainerschaft, die ja keine Alternative als das Wegsiedeln habe, fügt Fritz Gurgiser hinzu.