Lena Schröcker übernimmt die Regionalentwicklung Außerfern

Pflach – Mit 1. Jänner übernimmt Lena Schröcker offiziell die Geschäftsführung der Regionalentwicklung Außerfern (REA). Seit mittlerweile einem Jahr ist sie Teil des REA-Teams. In dieser Zeit arbeitete sie sich in die vielen Aufgabenfelder der Regionalentwicklung ein und lernte die Akteure in Bezirk, Land und grenznahen Gebieten auf deutscher Seite kennen.