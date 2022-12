Losgelöst von Zeit und Raum: Werke von Irmengard Schöpf in Landeck

Landeck – Sie war so etwas wie eine Grande Dame der Tiroler Kunstszene: die im April im Alter von 99 Jahren verstorbene Zammer Künstlerin Irmengard Schöpf. Eine Grande Dame, deren Wirken sich nicht über medienwirksame Auftritte definierte, sondern auf ein in die Tiefe zielendes Schaffen, das um das menschliche Sein und die letzten Fragen kreiste.

1923 in Lauterach geboren, lebte Schöpf von 1953 bis 1969 mit ihrem Mann, dem Arzt Karl Schöpf, in Tansania, um in Ifakara ein Krankenhaus aufzubauen. Nach der Rückkehr nach Zams führte intensive Beschäftigung mit dem Glauben und der afrikanischen Kultur zu einem fast gänzlich abstrakten Malstil im Grenzbereich des Informel. In spontan erfühlten Zeichen und freier Rhythmik, mittels Farbflecken und Linien blickte Schöpf über das Vordergründige hinaus und formulierte ein Psychogramm innerer Vorstellung, losgelöst von Zeit und Raum.