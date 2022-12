Gründung der Sowjetunion: Eine 100 Jahre alte Klausel erzürnt Putin

In wirtschaftlichen Belangen erwiesen sich die Sowjetunion und ihre Planwirtschaft als dauerhaft nur bedingt konkurrenzfähig zu dem marktwirtschaftlich organisierten Westen. Überfällige Reformen wurden von einer zunehmend alternden Staats- und Parteispitze lange Zeit nicht in Angriff genommen.

In diesem Zusammenhang erinnerten sie sich auch an den Gründungsvertrag vom 30. Dezember 1922, der 1990/1991 etwa von Parlamenten der georgischen, aserbaidschanischen, ukrainischen, belarussischen und russischen Sowjetrepubliken für ungültig erklärt wurde. Nach letzten Anstrengungen Gorbatschows, die Sowjetunion mit einem neuen Unionsvertrag zu retten, der das Dokument vom 30. Dezember 1922 ablösen sollte, besiegelten schließlich die Chefs von Russland, Weißrussland und der Ukraine im Dezember 1991 das endgültige Aus für die Sowjetunion.

Drei Jahrzehnte später machte Russlands Präsident Wladimir Putin für die seines Erachtens „größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ insbesondere auch 1922 verantwortlich. Denn die Verankerung des Rechts auf freien Austritt aus der Sowjetunion in der Deklaration über die Gründung der Sowjetunion sowie in der sowjetischen Verfassung von 1924 sei das Hinterlassen einer äußerst gefährlichen „Mine mit Zeitzünder“ gewesen, beklagte er in einem Manifest über die „historische Einheit der Russen und Ukrainer“ im Sommer 2021.

In jener Fernsehrede, in der Putin am 21. Februar 2022 schließlich die Invasion der Ukraine zu legitimieren versuchte, wiederholte er diese Einschätzung und übte gleichzeitig heftige Kritik am sowjetischen Gründervater Lenin. Dieser habe aus unerfindlichen Gründen „grenzenlos wachsende nationalistische Ambitionen“ an den Rändern des ehemaligen Zarenreichs befriedigt und Sowjetrepubliken Territorien mit der Bevölkerung des historischen Russlands übergeben, sagte er mit Verweis auf die Ukraine. (TT, dpa)