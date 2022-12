Suu Kyi zu weiteren sieben Jahren Haft verurteilt

Naypyidaw – Die abgesetzte Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi (77), ist am Freitag zu einer weiteren mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Wie aus Justizkreisen verlautete, sprach ein Gericht sie in einem Korruptionsprozess in allein fünf Anklagepunkten schuldig. Suu Kyi, die in früheren Prozessen bereits zu 26 Jahren Haft verurteilt wurde, muss damit um weitere sieben Jahre hinter Gitter.