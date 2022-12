Boliviens Oppositionschef muss vier Monate in Haft bleiben

La Paz – Der bolivianische Oppositionsführer Luis Fernando Camacho kommt nach seiner Verhaftung wegen Staatsstreich-Vorwürfen nicht auf freien Fuß. Ein Gericht in der Hauptstadt La Paz hat in der Nacht auf Freitag eine viermonatige Untersuchungshaft für den Gouverneur der wohlhabenden Region Santa Cruz angeordnet, wie die Behörden in der Folge klarstellten.