Thunberg-Hassvideo wird Influencer Andrew Tate zum Verhängnis

Bukarest/San Francisco – Das ist nicht ganz nach Plan verlaufen: Zwei Tage nachdem er gegenüber Klimaaktivistin Greta Thunberg auf Twitter den Auto-Macho raushängen ließ, ist der frühere Kickbox-Profi Andrew Tate am Donnerstag in Rumänien festgenommen worden. Die Justiz war dem mutmaßlichen Menschenhändler, Vergewaltiger und Bandenkriminellen auf die Schliche gekommen, weil er ein Hassvideo gegen Thunberg verbreitete, auf dem eine Pizzaschachtel mit rumänischer Aufschrift zu sehen war.

In dem Video ließ sich Tate in rotem Boxermantel und mit einer Zigarre in der Hand über Thunberg aus, nachdem diese einen Protz-Tweet Tates eiskalt „geburnt“ hatte. Tate hatte sich darin direkt an die Klimaaktivistin gewandt, um mit seinen Benzinfressern zu prahlen.